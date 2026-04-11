Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026 | orario precedenti e dove vederlo

Oggi si gioca la semifinale dell’ATP di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’incontro si svolge il 11 aprile e rappresenta un momento importante del torneo. I due tennisti si sono affrontati in passato e questa partita si svolge sui campi di Montecarlo. L’appuntamento è previsto in un orario specifico e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Torna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026. Sinner, attuale numero 2 del mondo, arriva a questo match dopo la convincente vittoria di ieri nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in un’ora e 32 minuti con il punteggio di 6-3, 6-4. Tutt’altro match rispetto a quello degli ottavi contro il ceco Machac, che lo aveva messo in difficoltà strappandogli addirittura un set dopo che l’azzurro ne aveva vinti 37 consecutivi nei Masters 1000. Complice anche un fastidio alla schiena che invece ieri, contro il canadese numero 7 del mondo, non è riapparso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederlo Sinner-Auger Aliassime oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloJannik Sinner torna in campo oggi 10 aprile all’Atp Montecarlo 2026, per il match dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sinner-Humbert, oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederla in tvOggi martedì 7 aprile, Jannik Sinner scende in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale. Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026: a che ora si gioca e dove vederla in TV Temi più discussi: Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c'è ancora Zverev | Orario e dove vederla in tv e streaming; Jannik Sinner - Alexander Zverev al Montecarlo Masters 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Zverev all'Atp Montecarlo 2026, dove vedere in tv e streaming. Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloTorna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell'Atp Montecarlo 2026. Sinner, attuale numero 2 del mondo, ... lapresse.it Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming, differita TV8Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev. Non prima delle 13:30, ... oasport.it #Sinner- #Zverev all'Atp Monte-Carlo, alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis x.com Radio1 Rai. . #Tennis Al Masters 1000 di Montecarlo, #Sinner oggi in semifinale contro Zverev mentre, sempre per un posto in finale, Alcaraz sfifderà il padrone di casa Vacherot. Alle 11, a Velletri, il doppio della nazionale donne cerca il punto decisivo contro - facebook.com facebook