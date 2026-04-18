LIVE Cobolli-Zverev 0-0 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale!

Al torneo ATP di Monaco, la semifinale tra Cobolli e Zverev è iniziata con il punteggio di 0-0. Il primo gioco si è aperto con un servizio ad uscire e un dritto lungolinea dall’altra parte del campo. I giocatori si stanno sfidando sul campo, pronti a disputare il primo set della partita. La diretta streaming è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea dalla parte opposta. Al servizio Flavio Cobolli PRIMO SET 13.42 Termina il warm-up. 13.40 Alexander Zverev ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 13.37 Inizia il riscaldamento pre-match. 13.36 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e la foto di rito 13.34 Entrano in campo i due giocatori. 13.31 Zverev ha vinto entrambi i precedenti con Cobolli. Il tedesco si è imposto per 6-2, 7-6, 6-1 al Roland Garros 2025 e 6-4, 7-6 ad Halle poche settimane dopo 13.28 Il tedesco va a caccia della prima finale della stagione dopo essersi fermata in semifinale agli Australian Open, ad Indian Wells, a Miami e nel Principato di Monaco.🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Alexander Zverev ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 13.37 Inizia il riscaldamento pre-match. oasport.it

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