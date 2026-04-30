Nel torneo ATP Master 1000 di Madrid, l'avventura di Flavio Cobolli si è conclusa con una sconfitta contro il tennista tedesco, attualmente terzo nel ranking mondiale. Cobolli ha perso l'incontro e non ha potuto proseguire nel torneo.

Finisce contro il numero tre del mondo Aleksander Zverev l’avventura di Flavio Cobolli nel torneo Atp Master 1000 di Madrid. Il tedesco vince in due set contro l’azzurro prendendosi così la rivincita della semifinale di Monaco di Baviera che era stata vinta dal romano. Ma si è giocato praticamente solo un set, il secondo, perchè nel primo Cobolli non è mai riuscito a entrare in partita. Forse l’emozione per una partita di così alto livello in un palcoscenico tanto prestigioso, forse la disabitudine a giocare sul centrale della Caja Magica, dove tutto è ampliato rispetto agli altri campi. Fatto sta che Zverev con la solita solidità ha infilato cinque game consecutivi mentre Cobolli non riusciva in nessun modo a tenergli testa.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cobolli si sveglia troppo tardi Eliminato da Zverev a Madrid

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