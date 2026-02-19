L’artigianato resiste Ma Cna rilancia l’allarme caro energia e burocrazia
L’artigianato resiste, ma la Cna segnala un aumento dei costi energetici e della burocrazia. Nel 2025, il saldo tra attività e chiusure nelle province di Pistoia e Prato si mantiene positivo, anche grazie alla capacità delle imprese di adattarsi alle difficoltà. Tuttavia, molte aziende si trovano a dover affrontare bollette più alte e pratiche amministrative complicate. La situazione richiede attenzione, perché il settore rischia di essere rallentato da questi ostacoli. La Cna chiede interventi concreti per sostenere le imprese artigiane.
Risale nel 2025 il saldo positivo tra imprese attive e cessate nei territori di Cna Toscana Centro e malgrado la crisi, nelle province di Pistoia e Prato, si registra una maggiore capacità di affrontare la fase congiunturale negativa. E’ questo il trend che emerge dall’elaborazione dei dati UnioncamereMovimprese. "Questi dati confermano la forte dinamicità dei nostri territori, pur evidenziando le difficoltà che il mondo artigiano continua ad affrontare – sottolinea Emiliano Melani, presidente di Cna Toscana Centro – Il 2025 ci lascia un segnale incoraggiante: il saldo delle imprese registrate è positivo e, in particolare, la crescita di Prato rappresenta un elemento di grande rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Confartigianato rilancia l'allarme: "Fisco, energia e burocrazia frenano le micro e piccole imprese"
Lombardia: CNA e Acinque a fianco delle imprese contro il caro energia, tariffe agevolate e consulenza personalizzata.CNA Lombardia e Acinque hanno deciso di aiutare le imprese contro il caro energia, firmando un accordo che prevede tariffe agevolate e consulenze personalizzate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’artigianato resiste. Ma Cna rilancia l’allarme caro energia e burocrazia; Artigianato, Verona cresce e guarda avanti: +77 imprese nel 2025; Natalità artigiana, in Veneto tiene e nel Veronese accelera; Crisi dell’artigianato in Italia, chiuse 128mila aziende negli ultimi 10 anni.
Crisi dell’artigianato in Italia, chiuse 128mila aziende negli ultimi 10 anniNel 2025 le imprese artigiane restano stabili: meno chiusure, ma poche nuove attività. Cna chiede una riforma per rilanciare il settore ... quifinanza.it
Artigianato, Cna Piemonte: Servono scelte coraggiose e liquidità per le impreseArtigianato Piemonte 2025: Cna lancia l’allarme su liquidità e credito. Oltre 1,23 milioni di imprese attive in Italia ... ilpiccolo.net
Situazione complicata per l'artigianato, anche a Torino e in Piemonte. Ecco l'appello di Cna facebook