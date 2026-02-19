L’artigianato resiste Ma Cna rilancia l’allarme caro energia e burocrazia

L’artigianato resiste, ma la Cna segnala un aumento dei costi energetici e della burocrazia. Nel 2025, il saldo tra attività e chiusure nelle province di Pistoia e Prato si mantiene positivo, anche grazie alla capacità delle imprese di adattarsi alle difficoltà. Tuttavia, molte aziende si trovano a dover affrontare bollette più alte e pratiche amministrative complicate. La situazione richiede attenzione, perché il settore rischia di essere rallentato da questi ostacoli. La Cna chiede interventi concreti per sostenere le imprese artigiane.

Risale nel 2025 il saldo positivo tra imprese attive e cessate nei territori di Cna Toscana Centro e malgrado la crisi, nelle province di Pistoia e Prato, si registra una maggiore capacità di affrontare la fase congiunturale negativa. E’ questo il trend che emerge dall’elaborazione dei dati UnioncamereMovimprese. "Questi dati confermano la forte dinamicità dei nostri territori, pur evidenziando le difficoltà che il mondo artigiano continua ad affrontare – sottolinea Emiliano Melani, presidente di Cna Toscana Centro – Il 2025 ci lascia un segnale incoraggiante: il saldo delle imprese registrate è positivo e, in particolare, la crescita di Prato rappresenta un elemento di grande rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

