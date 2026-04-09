Il settore delle costruzioni nella nostra provincia ha concluso il 2025 con un incremento del 4% nel valore aggiunto. Le stime per il 2026 indicano un aumento dello 0,3%, mentre a livello regionale e nazionale si prevede una lieve diminuzione dello 0,2%. Nonostante il rallentamento, il settore mantiene segnali di crescita anche nel prossimo anno.

Il settore costruzioni nella nostra provincia ha chiuso il 2025 con un aumento del 4% del valore aggiunto e le previsioni per il 2026 portano ancora il segno positivo, sia pure limitato all0,3%, a fronte di un calo atteso dello 0,2% sia a livello regionale che nazionale. E’ quanto emerge da un rapporto diffuso dalla Camera di commercio della Romagna. In provincia di Forlì-Cesena, al 31122025, operano 5.550 imprese edili attive, pari al 15,7% del totale (16,6% in Emilia-Romagna e 14,8% in Italia); rispetto a dicembre 2024 lo stock registra una diminuzione dell’1,1%, in misura maggiore rispetto alla flessione che si osserva nel complesso di tutte le attività economiche della provincia (-0,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il settore costruzioni rallenta. Ma il 2026 resta positivo

Lavoro, saldo positivo di 342mila posti per l’Inps ma la crescita rallentaIl mercato del lavoro italiano chiude il 2025 con un segnale positivo: il saldo annualizzato nel settore privato si attesta a circa 342.

Campi Flegrei, rallenta il sollevamento del suolo ma il bradisismo resta attivoSecondo il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano la velocità di sollevamento ai Campi Flegrei scende a 10 millimetri al mese.

Temi più discussi: Il settore costruzioni rallenta. Ma il 2026 resta positivo; Martina: in edilizia pesa la carenza di addetti; Economia ravennate: tiene il manifatturiero, trend positivo per l’edilizia, rallenta il commercio al dettaglio ed export in ripresa; Lavoro in Fvg: l’incertezza frena le imprese, ma resistono turismo e cantieri.

Il settore costruzioni rallenta. Ma il 2026 resta positivoIl settore costruzioni nella nostra provincia ha chiuso il 2025 con un aumento del 4% del valore aggiunto e le previsioni per il 2026 portano ancora il segno positivo, sia pure limitato all0,3%, a ... ilrestodelcarlino.it

Costruzioni, accelera il settore pubblico, rallenta il privato: dai bonus all’Ai, le novità a Made ExpoA trainare il mercato dell’edilizia sono senza dubbio gli investimenti in opere pubbliche, secondo i dati forniti da Cresme in esclusiva per Made Expo: nel 2025 toccheranno il valore di quasi 78 ... corriere.it

Nel 2025 in Sicilia aumentano infortuni e malattie professionali nel settore costruzioni. Fillea Cgil Sicilia chiede più controlli, prevenzione e formazione #SicurezzaLavoro - facebook.com facebook