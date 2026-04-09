Il settore costruzioni rallenta Ma il 2026 resta positivo
Il settore delle costruzioni nella nostra provincia ha concluso il 2025 con un incremento del 4% nel valore aggiunto. Le stime per il 2026 indicano un aumento dello 0,3%, mentre a livello regionale e nazionale si prevede una lieve diminuzione dello 0,2%. Nonostante il rallentamento, il settore mantiene segnali di crescita anche nel prossimo anno.
Il settore costruzioni nella nostra provincia ha chiuso il 2025 con un aumento del 4% del valore aggiunto e le previsioni per il 2026 portano ancora il segno positivo, sia pure limitato all0,3%, a fronte di un calo atteso dello 0,2% sia a livello regionale che nazionale. E’ quanto emerge da un rapporto diffuso dalla Camera di commercio della Romagna. In provincia di Forlì-Cesena, al 31122025, operano 5.550 imprese edili attive, pari al 15,7% del totale (16,6% in Emilia-Romagna e 14,8% in Italia); rispetto a dicembre 2024 lo stock registra una diminuzione dell’1,1%, in misura maggiore rispetto alla flessione che si osserva nel complesso di tutte le attività economiche della provincia (-0,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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