Il governo ha approvato il nuovo Piano Casa, un provvedimento che segue due anni di elaborazione e discussioni. Contestualmente, è stato deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, misura in vigore da diverso tempo. Queste decisioni sono state annunciate ufficialmente, con l’obiettivo di sostenere il settore delle costruzioni e contenere i costi dei carburanti per i consumatori.

Il governo approva il Piano Casa. Un provvedimento che arriva dopo due anni di intenso lavoro, tra annunci e limature del testo, e a cui tiene molto Giorgia Meloni: un provvedimento che, tra l’altro, ha preso la forma del decreto e che alla premier “sta a cuore” come lei stessa ha detto in conferenza, subito dopo il via libera del consiglio dei ministri. La riunione a Palazzo Chigi è servita anche per prorogare lo sconto delle accise sui carburanti, in scadenza dopodomani, questa volta però con un’attenzione maggiore ai costi del gasolio. Il decreto – spiega Meloni – è “un provvedimento corposo e articolato, che ci sta particolarmente a cuore e che affronta una delle priorità più sentite forse dai cittadini: il tema della casa, ovvero un bene primario”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, via libera al Piano Casa. Carburanti, prorogato il taglio delle accise

Prorogato taglio accise sui carburanti e approvato Piano casa

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