Cluster Comet fatturato in crescita del 20%

Nel bilancio del 2025, il Cluster Comet, che rappresenta il settore metalmeccanico del Friuli Venezia Giulia, ha registrato un aumento del fatturato del 20 per cento rispetto all’anno precedente. Questa crescita indica un incremento nelle attività e nelle vendite del settore, senza che siano state fornite altre informazioni sui dettagli finanziari o sulle cause specifiche dell’aumento.

Una crescita del fatturato del 20 per cento rispetto all’anno precedente caratterizza il bilancio 2025 di COMET, il Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. L’assemblea dei soci, riunita a Pordenone, ha approvato all’unanimità il rendiconto finanziario, evidenziando un aumento del.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Morto Sante Cervellati fondatore della catena Comet, il dolore del gruppo a 20 anni dall'omicidio OrbellantiÈ morto a Bologna all’età di 88 anni Sante Cervellati, imprenditore e fondatore del gruppo Comet, una delle maggiori realtà italiane nella... Terme di Riolo, nel 2025 fatturato in crescita del 10%. L'ad: "Una questione di investimenti""Ci sono stagioni in cui è necessario lavorare continuando a investire anche quando la scelta più semplice sembrerebbe quella di ridurre i costi", ha... Contenuti utili per approfondire Cluster COMET si aggiudica la Cluster Management Excellence: Silver LabelPORDENONE, 12 MARZO 2024 – COMET, il Cluster della Metalmeccanica di Friuli Venezia Giulia è un’organizzazione d’eccellenza. Lo attesta la Cluster Management Excellence: Silver Label che COMET ha ... nordest24.it Metalmeccanica in crisi, il report del cluster Comet FvgIncertezze per il futuro e flessione rispetto al passato. È così che le aziende del settore metalmeccanico Friuli-Venezia Giulia vedono il momento attuale: per il 70% il fatturato di quest’anno sarà ... rainews.it