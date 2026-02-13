Morto Sante Cervellati fondatore della catena Comet il dolore del gruppo a 20 anni dall' omicidio Orbellanti

Sante Cervellati, fondatore della catena Comet, è morto a 88 anni dopo una lunga malattia, lasciando il gruppo in lutto a vent’anni dall’omicidio di Orbellanti. Cervellati aveva iniziato la sua attività con un piccolo negozio a Bologna, che nel tempo si è trasformata in una delle maggiori aziende di elettronica in Italia, grazie alla sua capacità di espansione e innovazione.

È morto a Bologna all’età di 88 anni Sante Cervellati, imprenditore e fondatore del gruppo Comet, una delle maggiori realtà italiane nella distribuzione di elettrodomestici, elettronica e materiale elettrico. Era malato da tempo. Cervellati è stato tra i protagonisti della crescita commerciale del capoluogo emiliano nel secondo Dopoguerra, dando vita insieme al socio Giancarlo Orbellanti a un’azienda che, partita da un piccolo negozio nel 1967, si è poi trasformata in una realtà nazionale con circa mille dipendenti. La scalata di Cervellati, partito da un piccolo negozio La nascita e la crescita del Gruppo Comet Il rapporto con il socio Giancarlo Orbellanti Il passaggio di Comet ai figli di Cervellati La scalata di Cervellati, partito da un piccolo negozio Nato il 18 maggio 1936 a Budrio (Bologna), Sante Cervellati inaugura la propria esperienza imprenditoriale negli Anni Sessanta, in un contesto economico ancora segnato dalla ricostruzione industriale del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

