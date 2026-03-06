Terme di Riolo nel 2025 fatturato in crescita del 10% L' ad | Una questione di investimenti

Le Terme di Riolo hanno annunciato che nel 2025 prevedono un aumento del 10% nel fatturato rispetto all’anno precedente. L’amministratore delegato ha spiegato che questa crescita è legata a importanti investimenti fatti negli ultimi anni. In vista dell’apertura della nuova stagione termale, prevista per il 7 aprile, l’azienda ha fatto il punto sui risultati ottenuti negli ultimi due anni di attività.

"Ci sono stagioni in cui è necessario lavorare continuando a investire anche quando la scelta più semplice sembrerebbe quella di ridurre i costi", ha spiegato l'amministratore delegato In attesa dell'avvio della nuova stagione termale, il 7 aprile, le Terme di Riolo fanno un punto sui risultati di questi ultimi due anni di attività. "La stagione 2025 ci ha portato ottimi risultati – spiega Andrea Spalla, amministratore delegato delle Terme di Riolo – e ha rappresentato la vera svolta dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia e dalle alluvioni, e già raccogliamo i primi segnali incoraggianti del 2026. Ci sono stagioni in cui è... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Terme di Casciana in buona salute. Cure e piscina fanno da traino: "Crescita sensibile del fatturato"Cure termali e piscina esterna fanno da traino al bilancio delle Terme di Casciana che è positivo.

Terme di Casciana: nel 2025 cresce il fatturato, segnali positivi da più aree di attivitàI dati economici aggiornati al 30 novembre 2025 testimoniano un andamento positivo per Terme di Casciana.

Tutti gli aggiornamenti su Terme di Riolo nel 2025 fatturato in....

Temi più discussi: Riolo Terme, annunciate le date del Frogstock 2026: il festival si terrà dal 19 al 22 agosto, prima ospite la cantante Joan Thiele; Accoltellamento sul bus, fermato un 17enne: arrestati anche i genitori per aggressione ai Carabinieri; Accoltellamento a Riolo Terme su un autobus di linea. I Carabinieri fermano un 17enne. Arrestati anche i genitori per lesioni a pubblico ufficiale; A Riolo record di abitanti. Essere comune montano vale 270mila euro all’anno.

Terme di Riolo, nel 2025 fatturato in crescita del 10%. L'ad: Una questione di investimentiCi sono stagioni in cui è necessario lavorare continuando a investire anche quando la scelta più semplice sembrerebbe quella di ridurre i costi, ha spiegato l'amministratore delegato ... ravennatoday.it

Terme di Riolo: weekend di benessere con l’unico fango sorgivo dell’Emilia-RomagnaRegalarsi una pausa di relax in una cornice da sogno, concedersi un momento di benessere a un prezzo vantaggioso alle Terme di Riolo, elegante ... corriereromagna.it

Dal 19 al 22 agosto il parco fluviale di Riolo Terme tornerà a ospitare il festival organizzato dall’associazione culturale Clips Rag&Rock #rioloterme #cultura #appuntamenti - facebook.com facebook