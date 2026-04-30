Clima il ghiaccio si ritira e il mare avanza | l’allarme non è più lontano

Negli ultimi anni, si osserva un rapido ritiro dei ghiacci nelle aree polari e un conseguente aumento del livello del mare. Questi fenomeni sono stati documentati da studi scientifici e monitoraggi satellitari, che evidenziano come i cambiamenti climatici abbiano effetti concreti e visibili sulla superficie terrestre. La situazione attuale mostra un’evoluzione più veloce rispetto alle previsioni di qualche anno fa, rendendo evidente la necessità di interventi immediati.

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