Allarme erosione il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa | video

Il mare avanza minacciando i lidi di Volano e Pomposa, dove le onde si sono fatte più aggressive e hanno già iniziato a erodere le spiagge, come mostrano i video girati dai residenti. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, spinta dalla forte mareggiata che ha colpito la zona, e ora si teme anche per la Strada Statale 309 Romea, che si trova a poca distanza dalla costa.

A rischio anche la Strada Statale 309 Romea. E' l'allarme lanciato appena qualche giorno fa dai prefetti di Ferrara e Ravenna, Massimo Marchesiello e Raffaele Ricciardi