Un uomo è stato arrestato a Vetto con l'accusa di aver compiuto furti nelle valli di Non e di Sole. Le forze dell'ordine di Cles hanno rintracciato e fermato il giardiniere, recuperando anche parte dell'oro che si sospetta fosse stato sottratto e che è stato ritrovato presso alcuni negozi di compro oro in Trentino. La vicenda riguarda diversi episodi di furto avvenuti nelle zone alpine.

? Cosa sapere Arrestato a Vetto il giardiniere accusato di furti in Val di Non e Val di Sole.. I Carabinieri di Cles hanno recuperato parte dell'oro rubato presso i compro oro trentini.. I Carabinieri della Compagnia di Cles hanno rintracciato a Vetto, in provincia di Reggio Emilia, un giardiniere già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione avvenuti tra la Val di Non e la Val di Sole nelle ultime settimane. L’operazione, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare, è il risultato di un lavoro investigativo meticoloso condotto dalla Stazione di Cles con il supporto fondamentale dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cles, arrestato il giardiniere: furti nelle valli e oro recuperato

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