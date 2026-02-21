Furti nelle boutique di lusso tra Roma e Firenze arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni ha rubato capi di marca in diverse boutique di lusso tra Roma e Firenze. La polizia ha individuato il sospettato grazie alle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso mentre usciva con sacchetti pieni di merce. Le indagini hanno portato all’arresto dopo alcuni giorni di appostamenti. La banda di ladri aveva colpito in più negozi, portando via capi costosi e accessori esclusivi. L’uomo ora si trova in custodia.

© Lanazione.it - Furti nelle boutique di lusso tra Roma e Firenze, arrestato 38enne

Firenze, 21 febbraio 2026 - Ha messo a segno una serie di furti all’interno di negozi di alta moda tra Roma e Firenze. Per questo gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 38 anni, cittadino uruguaiano, accusato di furto aggravato con destrezza. Dal Viola Park al teatro: la scia di furti di un ragazzo fiorentino, 39 colpi in due anni Le indagini sono partite dall’episodio avvenuto l’8 novembre 2024, quando l’uomo si è introdotto nella boutique Valentino in piazza di Spagna, a Roma, riuscendo a portare via 41 borse per un valore complessivo superiore ai 100 mila euro.🔗 Leggi su Lanazione.it Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton le borse recuperate per un valore di quasi 400mila euroNella giornata del 10 dicembre, i Carabinieri di Roma hanno restituito alle boutique Valentino e Louis Vuitton borse di lusso recuperate nel centro storico, per un valore complessivo di circa 400 mila euro. Sant’Antonio Abate, furti in casa: arrestato 38enne sorpreso a scassinareQuesta mattina a Sant’Antonio Abate, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni sorpreso mentre tentava di scassinare una casa in via Lettere. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euro; Cerignola, furti e atti vandalici in due negozi in corso Roma; Due furti a Cerignola. Il Comitato commercianti: Preoccupante il silenzio dell’Amministrazione; Ruba dei vestiti da un negozio: arrestato 29enne. Maxi furto da 140 mila euro nella boutique Valentino a Roma: arrestato il ladroLa polizia di stato ha arrestato un 38enne accusato del maxi furto nella boutique di Valentino a piazza Mignanelli in Centro a Roma. L'8 novembre del 2024 l'uomo, straniero, si era introdotto nel ... roma.corriere.it Roma, il maxi-furto da Valentino: arrestato il ladro solitario fuggito in taxi col bottino da 140mila euroIn soli 150 secondi era riuscito a mettere a segno un colpo da maestro: aveva rubato 41 borse nella boutique Valentino di piazza di Spagna, valore complessivo circa 140mila ... ilmessaggero.it Ceringola è stata teatro di due episodi molto spiacevoli. La notte scorsa il negozio "Boutique Brenvaldi" è stato colpito da un furto. Pochi giorni prima, nelle ore notturne, anche... Leggi l'articolo - facebook.com facebook