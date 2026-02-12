Furti nelle auto parcheggiate a Parco Dora a Torino il ladro trovato addormentato in un suv e arrestato

Un uomo di 32 anni marocchino è stato arrestato a Torino per aver rubato nelle auto parcheggiate a Parco Dora. La polizia ha trovato il ladro addormentato in un SUV con arnesi da scasso e merce rubata. L’uomo è stato portato in commissariato, mentre gli agenti continuano le indagini per chiarire altri episodi simili nella zona.

Un arresto per furto aggravato su autovetture: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino nella zona di Parco Dora. Un cittadino marocchino di 32 anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato trovato in possesso di refurtiva e arnesi da scasso. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di strumenti atti allo scasso. L’operazione si è svolta tra corso Ottone Rosai e corso Enrico Gamba, dove erano state segnalate diverse auto danneggiate. Sorpreso a rubare a Torino L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

