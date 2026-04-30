Claude sfida la scienza | l’IA supera gli esperti nella bioinformatica

Un nuovo studio ha mostrato che il modello di intelligenza artificiale Claude, sviluppato dall’azienda Anthropic, è riuscito a eguagliare le competenze di esperti umani in un test di bioinformatica chiamato BioMysteryBench. La ricerca ha confrontato le prestazioni dell’IA con quelle di professionisti del settore, evidenziando come il sistema abbia raggiunto risultati simili in questa specifica prova. La notizia è stata riportata senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui metodi o sui risultati quantitativi.

? Cosa sapere Il modello Claude di Anthropic eguaglia gli esperti umani nel nuovo benchmark BioMysteryBench.. L'IA risolve il 30 percento dei quesiti complessi gestendo autonomamente database come NCBI.. Il modello Claude di Anthropic raggiunge i livelli degli esperti umani nella bioinformatica superando il nuovo benchmark BioMysteryBench basato su dataset reali e rumorosi. La sfida tecnologica si è spostata dal semplice riconoscimento di nozioni teoriche alla capacità di gestire la complessità del dato biologico grezzo. Anthropic ha presentato BioMysteryBench, un sistema di valutazione composto da 99 quesiti specialistici progettati per testare le reali competenze di ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Claude sfida la scienza: l’IA supera gli esperti nella bioinformatica Notizie correlate Leggi anche: Tutti pazzi per Claude, l’IA “etica” di Anthropic che sfida il Pentagono IA, Anthropic sfida il dominio di OpenAI: Claude conquista le aziendeA San Francisco, durante la conferenza HumanX tenutasi questa settimana presso il Moscone Center, migliaia di professionisti del settore tecnologico... Approfondimenti e contenuti OpenAI lancia GPT-5.5 Spud: il primo modello con pretraining nuovo da GPT-4.5 è la sfida Claude nel settore enterpriseGPT-5.5 Spud è il primo modello OpenAI con pretraining completo da GPT-4.5: disponibile dal 23 aprile per Plus, Pro, Business ed Enterprise, punta sull'AI agente per riprendere terreno nel segmento en ... hwupgrade.it Sfida a ChatGPT e Gemini: Claude amplia le integrazioniLe nuove integrazioni spostano Claude dal contesto professionale alla gestione di viaggi, acquisti, musica e attività quotidiane. msn.com