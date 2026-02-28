Tutti pazzi per Claude l’IA etica di Anthropic che sfida il Pentagono

L’intelligenza artificiale Claude, sviluppata da Anthropic sotto la guida di Dario Amodei, sta attirando molta attenzione. Si tratta di un sistema che si distingue per essere definito “umano ed etico”. La tecnologia sta facendo parlare di sé nel settore, mentre il Pentagono mostra interesse per le sue potenzialità. La curiosità cresce tra esperti e appassionati di intelligenza artificiale.

Dicono sia più collaborativa e umana di ChatGpt e simili. Il suo creatore intanto la protegge dalle mire della Difesa che vorrebbe aprirla a usi militari. Cosa c'è dietro il suo successo. Tutti pazzi per Claude, l'intelligenza artificiale «umana ed etica» inventata da Dario Amodei, fondatore e Ceo di Anthropic. In principio era ChatGPT, un modello considerato oggi troppo "generalista", subito insidiato dalla cinese DeepSeek, più efficiente, con uno schema open source più profondo, più rivolto a esperti e, dicono gli specialisti, con un'architettura più leggera e con meno dispendio energetico. Meglio di Gemini, secondo alcuni, creata da Google. Il Pentagono contro Claude, l'AI di AnthropicLe dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci? Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, è... Il no di Anthropic sull'IA. Sfida al Pentagono: "Rispettare la libertà" Trump su tutte le furieAnthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare.