Il Pentagono contro Claude l' AI di Anthropic

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, sta valutando di interrompere i rapporti commerciali con Anthropic, l’azienda che ha sviluppato l’intelligenza artificiale Claude. La decisione nasce dalle preoccupazioni sulla possibile diffusione di tecnologie non controllate, dopo che sono emersi segnali di un uso improprio. Il Dipartimento della Difesa sta analizzando i rischi legati all’impiego di questa AI nel settore militare.

Le dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci? Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, è "vicino" a tagliare i legami commerciali con Anthropic – ha detto un funzionario del ministero al sito Axios – e a designare questo colosso dell'intelligenza artificiale come un "rischio per la catena di approvvigionamento", che in altre parole significa che chiunque voglia fare affari con l'esercito americano deve tagliare i legami con Anthropic: "Sarà una vera seccatura districarci – dice il funzionario – e faremo in modo che la società paghi un prezzo per averci forzato la mano in questo modo".