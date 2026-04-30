L’Italia si è piazzata al secondo posto nella fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, attualmente in corso a Ginevra. La posizione permette alla squadra di accedere a un tabellone più favorevole per i successivi incontri. La competizione si svolge sul ghiaccio svizzero e vede le nazionali affrontarsi in diverse partite per determinare le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.

L’Italia ha concluso al secondo posto la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato sette vittorie su nove partite disputate, riuscendo così a meritarsi la piazza d’onore alle spalle del Canada (8-1) e davanti alla Scozia (6-3). Proprio il successo all’extra-end contro gli anglosassoni nell’ultima partita del gruppo B ha permesso agli azzurri di meritarsi un piazzamento migliore nella graduatoria. Il regolamento prevede che la prima classificata si qualificava direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie in terra elvetica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiali curling misto: il 2° posto garantisce all’Italia un tabellone migliore

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