Durante i Mondiali di curling doppio misto in corso a Ginevra, l’Italia ha ottenuto sei vittorie su sette partite nel girone di qualificazione. Attualmente, la squadra si trova molto vicina ai playoff, anche se mantiene ancora la possibilità di conquistare il primo posto nel gruppo. La competizione si sta svolgendo sul ghiaccio svizzero, con le partite che continuano a determinare la posizione delle nazionali coinvolte.

L’Italia ha conquistato ben sei vittorie su sette partite disputate nella fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto USA, Finlandia, Ungheria, Cechia, Svizzera, Germania e hanno perso contro il Canada. Gli azzurri occupano il secondo posto nel gruppo B con il record di 6-1, lo stesso dei nordamericani, che sono però riusciti ad avere la meglio nello scontro diretto: in caso di arrivo a parità di vittorie, infatti, si osservano i testa a testa e, in caso di ulteriore parità, si guarda il DSC (Draw Shot Challenge). Alle spalle dei nostri portacolori e del Canada si trova la Scozia (5-2), poi il terzetto composto da Germania, Corea del Sud e Svizzera (4-3).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiali curling misto: Italia ad un passo dai playoff, ma primo posto ancora possibile

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