Classifica Mondiali curling misto | l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tutto

Dopo sei turni sui nove previsti, la classifica dei Mondiali di curling misto vede l’Italia tornare in corsa per il primo posto, grazie alla sconfitta del Canada. La partita si è conclusa con un risultato che ha riaperto le possibilità per diverse squadre di agguantare la vetta del girone B. La competizione prosegue con tre giornate ancora da disputare, e gli incontri restano molto equilibrati.

Al termine della sesta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sono in piena corsa per l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta, tornando in gara anche per il primo posto nel girone. Il Canada e l’ Italia sono appaiate in vetta con 5 vittorie ed 1 sconfitta, ma i canadesi conservano nei confronti degli azzurri ancora il vantaggio del successo nello scontro diretto: nelle ultime tre sfide della prima fase i canadesi sfideranno Germania, Cechia e Svizzera, mentre gli azzurri incroceranno Svizzera, Corea del Sud e Scozia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiali curling misto: l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tutto Notizie correlate LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primo postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli... Classifica Mondiali curling misto 2026: Mosaner/Constantini in corsa per i playoff, il Canada allungaAl termine della quarta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Classifica Mondiali curling misto 2026: Mosaner/Constantini in corsa per i playoff, il Canada allunga; Tre su tre per Constantini-Mosaner: la Germania si arrende 10-7; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia cede al Canada all’extra end - FISG; Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko. Classifica Mondiali curling misto: l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tuttoAl termine della sesta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Ecco la classifica delle MEGACREW ADULT qualificate per gli Europei e i Mondiali HHU 2026: 1° PLANET CREW 2° MAD MINI MONSTER European Hip Hop Unite Championship - 23/24 maggio Maastricht (Olanda) - Iscrizioni su https://www.hiphopunite.co - facebook.com facebook Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica dell’Italia. La Danimarca cambia tutto - x.com