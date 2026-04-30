A Civitavecchia, le autorità hanno sequestrato 79 chili di marijuana nascosti in un tir proveniente da Barcellona. Il veicolo, fermato dalle dogane e dalla guardia di finanza, trasportava un carico che avrebbe potuto generare un profitto illecito di circa 400 mila euro. L’intervento rientra in un’operazione di controllo finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

? Cosa sapere Dogane e Finanza sequestrano 79 chili di marijuana da un tir bulgaro a Civitavecchia.. Il carico proveniente da Barcellona avrebbe generato un profitto illecito di 400mila euro.. Settanta involucri di marijuana sottovuoto e un autotrasportatore bulgaro di 47 anni arrestato al porto di Civitavecchia: l’operazione delle Dogane e della Finanza ha intercettato 79 chili di stupefacente su un carico proveniente da Barcellona. Il via libera al controllo è arrivato dopo che l’analisi dei rischi ha puntato il dito contro un autoarticolato appena sbarcato da una motonave. I funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio 3, insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, non hanno lasciato nulla al caso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitavecchia, stop al carico di droga: 79 kg di marijuana nel tir

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