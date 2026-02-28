Blitz al porto di Civitavecchia sequestrato un carico di droga | quasi 350 kg di marijuana da Barcellona

Al porto di Civitavecchia, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 350 chili di marijuana provenienti da Barcellona. L'intervento è stato portato a termine dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico di droga è stato individuato durante un controllo di routine.

La sostanza era abilmente occultata all'interno di imballaggi contenenti elettrodomestici e suddivisa in 307 confezioni sottovuoto L'operazione ha consentito di intercettare oltre 348 chilogrammi di marijuana, trasportati a bordo di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona. Determinante è stato l'intervento delle unità cinofile in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia. I cani antidroga "Jackpot" e "Frida" hanno segnalato con precisione il carico sospetto ai militari cinofili, consentendo agli operanti di procedere all'immediata ispezione e al conseguente sequestro. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto generare proventi stimati in circa 2 milioni di euro.