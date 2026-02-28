Civitavecchia | sorpreso con 348 kg di marijuana al porto arrestato camionista 42enne

A Civitavecchia, un camionista di 42 anni è stato fermato al porto mentre trasportava 348 chilogrammi di marijuana nascosti tra elettrodomestici. L’uomo è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine che ha portato al sequestro della droga e all’arresto del conducente.

Un autotrasportatore bulgaro arrestato a Civitavecchia con 348 kg di marijuana nascosti tra elettrodomestici. Un autotrasportatore è stato intercettato mentre viaggiava a bordo di un camion carico di 348 chilogrammi di marijuana, abilmente nascosti tra elettrodomestici. L'operazione è avvenuta al porto di Civitavecchia, grazie all'intervento dei finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il camion, appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona, trasportava la droga occultata all'interno di imballaggi contenenti elettrodomestici. La marijuana era suddivisa in 307 confezioni sottovuoto, alcune delle quali erano state cosparse di sostanze odorose, come la senape, nel tentativo di eludere i controlli antidroga.