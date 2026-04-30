Civitavecchia pensioni in pagamento alle Poste dal 2 maggio

A Civitavecchia, le pensioni di maggio saranno disponibili negli uffici postali a partire da sabato 2 maggio. Poste Italiane ha annunciato che i pagamenti verranno effettuati in tutte le filiali della città in quella data. La consegna delle pensioni si svolgerà secondo il calendario stabilito, senza variazioni rispetto alle consuete modalità di pagamento. La distribuzione interesserà i clienti che ritirano il trattamento pensionistico presso gli uffici postali della zona.

Civitavecchia, 30 aprile 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali di Civitavecchia le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti anche dagli ATM Postamat disponibili a Civitavecchia o da uno qualsiasi degli ATM di Poste Italiane operativi sul territorio nazionale, senza bisogno di recarsi presso gli sportelli degli uffici postali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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