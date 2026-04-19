Le pensioni di maggio saranno distribuite in modo differente a causa della festività del 1° maggio. I pagamenti presso gli uffici postali saranno effettuati il 2 del mese, mentre quelli in banca sono previsti per il 4. Questa distinzione riguarda i tempi di accredito e deriva dall’effetto della giornata non lavorativa, che impatta sulle modalità di erogazione dei pagamenti.

Non sarà un inizio di mese uguale per tutti. Le pensioni di maggio arrivano infatti con un calendario differenziato tra uffici postali e istituti bancari, conseguenza diretta della festività del 1° maggio, che quest’anno modifica l’avvio ordinario dei pagamenti. Il risultato è un sistema a due velocità che, pur traducendosi in uno scarto di pochi giorni, incide concretamente sulla disponibilità dell’assegno e quindi sulla gestione delle spese mensili di molti pensionati. In un contesto in cui il netto può cambiare per effetto di trattenute fiscali, addizionali e possibili conguagli, anche la data dell’accredito smette di essere un dettaglio tecnico e diventa un elemento centrale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni di maggio, calendario a due velocità: pagamento il 2 alle Poste, il 4 in banca

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