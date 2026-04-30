Cittadinanza la Consulta dà ragione al governo | Necessari i vincoli affettivi per chi ha discendenti all’estero

La Corte costituzionale ha stabilito che per ottenere la cittadinanza è necessario dimostrare vincoli affettivi con il Paese di origine, anche in presenza di discendenti all’estero. La decisione riguarda alcune questioni sollevate riguardo ai requisiti richiesti e si è espressa su alcuni aspetti, dichiarando altre parti inammissibili o non fondate. La sentenza conferma l’importanza di certi criteri per l’accesso alla cittadinanza, in linea con le norme vigenti.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992(la legge Martelli). Un provvedimento importante che era stato emanato anche per evitare la proliferazione di cittadinanze farlocche, come avvenne agli inizi degli anni duemila anche nel mondo del calcio con i casi dei passaporti falsi. Il decreto Tajani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cittadinanza, la Consulta dà ragione al governo: “Necessari i vincoli affettivi per chi ha discendenti all’estero” Notizie correlate Migranti, non basta chiedere asilo politico per restare in Italia: la Consulta dà ragione al governoUna altro obiettivo centrato per le politiche migratorie del governo: è la Corte Costituzionale che dà ragione all’esecutivo e boccia il ricorso... La Consulta blinda il decreto cittadinanza: stop al passaporto per chi non ha legami con l'italiaLa Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Consulta respinge le questioni di legittimità relative al decreto cittadinanza; Cittadinanza italiana, cambia tutto: meno sangue, più legame reale; Consulta Giovanile di Troina: eletti i vertici, parte la sfida della cittadinanza attiva; TROINA. Insediata la prima Consulta giovanile. Cittadinanza, la Consulta conferma: non basta un antenato per essere italianiIl decreto cittadinanza è legittimo. La Corte costituzionale ha infatti respinto le questioni di legittimità, sollevate dal tribunale di Torino, relative al decreto legge 36/2025 dichiarandole in ... avvenire.it Cittadinanza, perché la Consulta boccia l’obbligo dell’esame di italiano per tutti gli stranieriLa Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che richiedono la cittadinanza. La norma così com’è, non prevede ... fanpage.it , Si informa la cittadinanza che, nella giornata di sabato 2 maggio 2026, è prevista la chiusura degli uffici comunali. Restano comunque operativi i seguenti servizi essenziali: - Ser - facebook.com facebook