La Corte costituzionale ha esaminato il decreto sulla cittadinanza, stabilendo che non si può ottenere il passaporto se non si dimostrano legami con l’Italia. La decisione riguarda le questioni sollevate da alcuni ricorsi e ha portato a una pronuncia parziale sulla validità delle norme. La sentenza interessa le modalità di accesso alla cittadinanza e ai documenti di viaggio.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Torino sulle “ Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza ” sull'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025. Si tratta del decreto che pone dei limiti alla trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza. Il cuore della contesa era proprio l'articolo 1 della legge, che ha drasticamente limitato la trasmissione illimitata della cittadinanza per linea di sangue. Fino a ieri, bastava dimostrare di avere un antenato italiano per rivendicare il passaporto, anche senza conoscere una parola della nostra lingua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Consulta blinda il decreto cittadinanza: stop al passaporto per chi non ha legami con l'italia

