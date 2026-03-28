La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Cassazione riguardo ai trattenimenti dei migranti irregolari nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La decisione conferma l’applicazione delle norme attualmente in vigore e sostiene le politiche migratorie adottate dal governo. La sentenza si basa su una valutazione delle leggi relative alla detenzione dei migranti senza permesso di soggiorno.

Una altro obiettivo centrato per le politiche migratorie del governo: è la Corte Costituzionale che dà ragione all’esecutivo e boccia il ricorso della Cassazione circa i trattenimenti dei migranti irregolari nei Cpr. La Consulta ha dichiarato inammissibile una questione sollevata dagli ermellini. Morale: lo straniero criminale può stare nei Cpr anche se chiede asilo. Dunque: chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore. È un passo verso espulsioni più rapide. Migranti, la Consulta: «Giusto scoraggiare abusi del procedimento d’asilo». La questione, il nodo giuridico, impatta direttamente sul braccio di ferro tra la magistratura e il governo, dopo l’inaugurazione dei centri in Albania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, non basta chiedere asilo politico per restare in Italia: la Consulta dà ragione al governo

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