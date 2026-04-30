Città della salute di Novara | è ufficiale c’è la firma

Da novaratoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della città della Salute di Novara. L’evento è stato annunciato dal sindaco e dal presidente regionale, entrambi descrivendo la decisione come un momento storico per la città. La firma segna l’avvio di un progetto che coinvolge enti pubblici e prevede la creazione di una nuova struttura sanitaria.

Una svolta "storica" come l’anno definita il sindaco Alessandro Canelli e il presidente regionale Alberto Cirio: oggi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della città della Salute di Novara. La firma, il costo e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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