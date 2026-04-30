Città della salute di Novara | è ufficiale c’è la firma

Oggi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della città della Salute di Novara. L’evento è stato annunciato dal sindaco e dal presidente regionale, entrambi descrivendo la decisione come un momento storico per la città. La firma segna l’avvio di un progetto che coinvolge enti pubblici e prevede la creazione di una nuova struttura sanitaria.

Una svolta "storica" come l’anno definita il sindaco Alessandro Canelli e il presidente regionale Alberto Cirio: oggi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente il contratto di partenariato pubblicopubblico per la realizzazione della città della Salute di Novara. La firma, il costo e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Upamecano: i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firmaDiomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,... Stretta della polizia locale in città: raffica di sanzioni e daspo a NovaraSettimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: #RASSEGNASTAMPA. Eccellenza italiana: reportage da un’avveniristica città della salute. Il Progetto del Nuovo Policlinico di Milano su Huffington Post; Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino celebra 1.300 trapianti di cuore e polmone: Testimonia 30 anni di impegno; A Torino Città della Salute taglia il traguardo dei 1300 trapianti di cuore e polmone; Chirurgia al top: 1300 trapianti di cuore e polmone alla Città della Salute dal 1990. Città della salute di Novara, Cirio firma il contratto per il nuovo ospedaleSottoscritto a Novara tra commissario straordinario e impresa: entro l’estate 2027 il via ai lavori che si concluderanno in 5 anni ... lastampa.it Città Salute Novara, cantiere al via il prossimo annoI lavori per la realizzazione della Città della Salute di Novara inizieranno nell'estate del prossimo anno e avranno una durata di 5 anni. (ANSA) ... ansa.it Sette tratti del litorale della città di Salerno, per un totale di 1 km di costa, sono interdetti alla balneazione. Il Commissario straordinario del Comune, Vincenzo Panico, ha firmato l’ordinanza che da un lato apre la stagione dei bagni, dall’altro conferma - facebook.com facebook