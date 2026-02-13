Bayern Monaco ufficiale il rinnovo di Upamecano | i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano, dopo aver deciso di rinnovare il suo accordo fino al 2030. La società ha pubblicato un comunicato e il difensore francese ha già espresso la sua soddisfazione per questa scelta, sottolineando l’importanza di continuare a giocare con il club tedesco. La decisione arriva dopo mesi di trattative e di prestazioni positive dell’atleta in campo.

