Bayern Monaco ufficiale il rinnovo di Upamecano | i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma
Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano, dopo aver deciso di rinnovare il suo accordo fino al 2030. La società ha pubblicato un comunicato e il difensore francese ha già espresso la sua soddisfazione per questa scelta, sottolineando l’importanza di continuare a giocare con il club tedesco. La decisione arriva dopo mesi di trattative e di prestazioni positive dell’atleta in campo.
Rinnovo Yildiz, il comunicato ufficiale della Juventus: accordo presentato in conferenza stampa! La firma, le parole e cosa è successo allo Stadium – FOTO
La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz, il giovane talento classe 2005.
Gnabry Juve, fine del sogno di mercato: il tedesco ha rinnovato con il Bayern Monaco. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale
La Juventus aveva sperato di portare Serge Gnabry in maglia bianconera, ma questa volta il sogno si interrompe.
