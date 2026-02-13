Bayern Monaco ufficiale il rinnovo di Upamecano | i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma

Da calcionews24.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Dayot Upamecano, dopo aver deciso di rinnovare il suo accordo fino al 2030. La società ha pubblicato un comunicato e il difensore francese ha già espresso la sua soddisfazione per questa scelta, sottolineando l’importanza di continuare a giocare con il club tedesco. La decisione arriva dopo mesi di trattative e di prestazioni positive dell’atleta in campo.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Lazio, Manfredini esce allo scoperto: «Rapporto conflittuale con Lotito. È sempre stato contestato dai tifosi perché non ha mai avuto un vero dialogo con loro!» Nuovo allenatore Torino: i nomi in caso di separazione da Baroni. Da Juric 2. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bayern monaco ufficiale il rinnovo di upamecano i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma

© Calcionews24.com - Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Upamecano: i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma

Rinnovo Yildiz, il comunicato ufficiale della Juventus: accordo presentato in conferenza stampa! La firma, le parole e cosa è successo allo Stadium – FOTO

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz, il giovane talento classe 2005.

Gnabry Juve, fine del sogno di mercato: il tedesco ha rinnovato con il Bayern Monaco. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale

La Juventus aveva sperato di portare Serge Gnabry in maglia bianconera, ma questa volta il sogno si interrompe.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry; Il DS del Bayern Monaco Eberl conferma l'imminente rinnovo del contratto di Upamecano: l'annuncio ufficiale; ? UFFICIALE | Bayern Monaco, Gnabry rinnova fino al 2028: le ultime; Zaragoza alla Roma, è ufficiale: chi è il classe 2001 in arrivo Bayern Monaco.

Upamecano, niente Real Madrid: il Bayern Monaco annuncia il rinnovo di contrattoDopo mesi di incertezze e voci di mercato, il Bayern Monaco ha messo il punto finale a una delle questioni più delicate della stagione. Dayot Upamecano,. tuttomercatoweb.com

Gnabry Bayern Monaco, UFFICIALE il rinnovo fino al 2028 | Il comunicato del club bavareseGnabry Bayern Monaco, un sodalizio destinato a continuare. Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale del club bavarese, con la traduzione a cura della ... news-sports.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.