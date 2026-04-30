Verrà annunciata pubblicamente la fase di presentazione del progetto Città 30. L’iniziativa non mira a imporre un limite di velocità, ma a offrire ai cittadini la possibilità di muoversi in modo più sicuro, migliorare la qualità dell’aria e fruire degli spazi urbani. L’evento sarà aperto al pubblico e riguarda le modifiche alle regole di circolazione nella zona interessata.

Non un limite, ma la possibilità di spostarsi in sicurezza, respirare un’aria migliore e vivere gli spazi. L’Amministrazione intende così Città 30, il progetto annunciato da qualche tempo che ora sta per essere lanciato. Non in tutta la città. Come previsto dalla circolare Salvini che stabilisce in quali vie può essere introdotto il limite, infatti, è stato affidato un incarico per lo studio delle zone che possono diventare a 30 chilometri orari. "Questa valutazione cha sarà fatta da personale specializzato – annuncia l’assessore alla Mobilità Alice Moggi – Ci servirà da base per programmare l’istituzione delle diverse zone 30 in città ed elaborare un piano che da gennaio prevederà una nuova segnaletica e la riqualificazione di alcuni spazi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Città 30 sarà presentata ai cittadini

CITTÀ 30...a Bologna bocciata dal Tar

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