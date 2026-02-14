Avigliano il manto del vecchio campo sportivo sarà regalato ai cittadini

Il campo sportivo di Avigliano, costruito nel 2001 e il primo in Basilicata con manto in erba sintetica, cambierà destinazione: il suo rivestimento verrà donato ai cittadini invece di essere smaltito in discarica. La decisione deriva dal fatto che molte persone avevano chiesto di poter riutilizzare il materiale, che si presenta ancora in buone condizioni. Un modo per evitare sprechi e favorire il riuso.

AGI - Il manto in erba sintetica del campo sportivo di Avigliano, in provincia di Potenza, il primo del genere realizzato in Basilicata nel 2001, non sarà smaltito in discarica, ma regalato ai cittadini che ne hanno fatto domanda. Dopo oltre vent’anni e diverse proroghe, infatti, il manto sarà sostituito a primavera. Ma, prima dell’avvio dei lavori, i 7mila metri quadrati di verde sintetico saranno divisi e consegnati ai circa 70 aviglianesi che hanno risposto all’ avviso comunale pubblicato 15 giorni fa e già chiuso. In questo modo ogni cittadino potrà portare a casa e riutilizzare un pezzo di campo sportivo e il comune di Avigliano potrà risparmiare i 200 mila euro che avrebbe dovuto corrispondere per coprire i costi di smaltimento. 🔗 Leggi su Agi.it

