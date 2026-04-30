Citroen Ami Rip Curl | una nuova serie speciale

È stata presentata una nuova versione della Citroen Ami, denominata Rip Curl, che si distingue per una serie di dettagli estetici e funzionali dedicati agli appassionati di stile e mobilità. La produzione di questa serie speciale si inserisce nel percorso dell’azienda verso modelli che combinano funzionalità e design, senza rinunciare alle caratteristiche di base della vettura. La versione Rip Curl si rivolge a chi cerca un’auto compatta con un tocco distintivo.

(Adnkronos) – C’è un filo sempre più sottile tra mobilità e stile, e la nuova Citroen Ami Rip Curl lo interpreta in modo diretto, senza compromessi. Non è solo una variante estetica, ma un esercizio di identità che porta nel mondo urbano un linguaggio visivo tipico della cultura surf. Un’operazione che rafforza il carattere già anticonvenzionale della Ami, rendendola ancora più riconoscibile nel traffico quotidiano. La collaborazione con il marchio Rip Curl non nasce oggi, ma si evolve con questa edizione limitata, che traduce in chiave concreta un concept visto nei mesi scorsi. Il risultato è un micro-veicolo elettrico, la Citroen Ami, che non punta sulla prestazione, ma sull’impatto visivo e sulla capacità di comunicare uno stile di vita preciso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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