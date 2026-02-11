Nuova Citroen C4 2027 | torna a listino e sarà cugina di una nuova Fiat

La nuova Citroen C4 2027 tornerà in listino e sarà vicina a una futura Fiat. La vettura sta ancora prendendo forma, ma già si conoscono alcune linee guida sul design e sulla piattaforma. I dettagli definitivi arriveranno nei prossimi mesi, mentre gli appassionati aspettano di vederla in strada.

La Citroën C4 2027 è una generazione ancora in fase di sviluppoprogetto, con diverse anticipazioni sul design, la piattaforma e la strategia generale. Non esiste ancora una scheda tecnica ufficiale completa (come accade di norma qualche mese prima della presentazione), ma dalle fonti di settore si possono già delineare i principali aspetti di quello che sarà questo modello. Quando arriverà. La nuova Citroën C4 di generazione 2027 è attesa indicativamente per il 2027, circa tre anni dopo l'attuale restyling e rappresenterà un passo evolutivo importante per il modello. Design e filosofia stilistica.

