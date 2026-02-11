Nuova Citroen C4 2027 | torna a listino e sarà cugina di una nuova Fiat

Da ilgiornaledigitale.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Citroen C4 2027 tornerà in listino e sarà vicina a una futura Fiat. La vettura sta ancora prendendo forma, ma già si conoscono alcune linee guida sul design e sulla piattaforma. I dettagli definitivi arriveranno nei prossimi mesi, mentre gli appassionati aspettano di vederla in strada.

La Citroën C4 2027 è una generazione ancora in fase di sviluppoprogetto, con diverse anticipazioni sul design, la piattaforma e la strategia generale. Non esiste ancora una scheda tecnica ufficiale completa (come accade di norma qualche mese prima della presentazione), ma dalle fonti di settore si possono già delineare i principali aspetti di quello che sarà questo modello. Quando arriverà. La nuova Citroën C4 di generazione 2027 è attesa indicativamente per il 2027, circa tre anni dopo l’attuale restyling e rappresenterà un passo evolutivo importante per il modello. Design e filosofia stilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

nuova citroen c4 2027 torna a listino e sar224 cugina di una nuova fiat

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen C4 2027: torna a listino e sarà cugina di una nuova Fiat

Approfondimenti su Citroen C4 2027

Nuova Citroen C1 2027: sarà elettrica come vuole l’UE?

La nuova Citroen C1 2027 potrebbe essere elettrica, come spinge l’Unione Europea.

Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Citroen C4 (2025): ecco perché non è una semplice berlina

Video Citroen C4 (2025): ecco perché non è una semplice berlina

Ultime notizie su Citroen C4 2027

Argomenti discussi: Nuova Citroën C4, come un design radicale potrebbe fare la differenza; Nuova Citroen C1 2027: sarà elettrica come vuole l’UE?; Vendo Citroen C4 PureTech 130 S&S EAT8 Shine nuova a Olbia, Sassari (codice 15333953); Nuova Citroën C4: svolta radicale in arrivo con la futura generazione.

nuova citroen c4 2027Nuova Citroen C4 2027: torna a listino e sarà cugina di una nuova FiatCitroen C4: rientra a listino una media del brand francese. Insieme a lei potrebbe rinascere una Fiat (Uno, Bravo, Tipo)? ilgiornaledigitale.it

Nuova Citroën C4: svolta radicale in arrivo con la futura generazioneNon è una foto ufficiale né un’anticipazione firmata dalla casa francese, ma il render apparso sul canale YouTube Mahboub1 ha già acceso il dibattito. L’immagine prova a immaginare come potrebbe esser ... clubalfa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.