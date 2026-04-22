Citroën Ami 2026 | l’elettrica da 8.490€ per 14enni?

La Citroën Ami del 2026 si presenta come una minicar completamente elettrica, disponibile a un prezzo di 8.490 euro. È il modello più venduto in Italia tra i quadricicli leggeri di categoria L6e, che possono essere guidati dai 14 anni con patente AM. La vettura si rivolge principalmente a un pubblico giovane, grazie alle sue dimensioni compatte e alla possibilità di guida a partire dalla giovane età.

La Citroën Ami è la minicar elettrica più venduta d’Italia nella sua nicchia: quadriciclo leggero L6e, guidabile dai 14 anni con patente AM, listino da 8.490 euro. Non è un’auto comune — è una categoria a sé. Vediamo perché piace così tanto agli italiani (e perché Google la cerca 74.000 volte al mese). Cosa è, com’è fatta. Quadriciclo leggero omologato L6e, non è un’auto tradizionale. Due posti secchi, frontali, con bagagliaio anteriore da 63 litri. Lunghezza 2,46 metri, larghezza 1,39 m, altezza 1,52 m. Raggio di sterzata di 7,20 metri, può fare inversione in qualsiasi strada urbana. Struttura a telaio tubolare metallico con carrozzeria in plastica — pannelli anteriori e posteriori identici per risparmio costi.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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