Genova | Polizia Locale inflessibile multe e indagini per chi abbandona rifiuti anche sospensione patente

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, la Polizia Locale ha multato ieri oltre 20 persone e avviato diverse indagini contro chi abbandona rifiuti in strada, spesso lasciando sacchi e ingombranti vicino ai cassonetti. La decisione è stata presa dopo numerosi segnalazioni dei cittadini e l’aumento di discariche abusive nei quartieri periferici, con alcuni casi di rifiuti abbandonati anche nelle ore notturne. In alcuni casi, sono state sospese anche le patenti di chi è stato sorpreso più volte a gettare immondizia in modo illecito.

Genova, la Polizia Locale al Contrattacco: Niente Tolleranza per Chi Abbandona i Rifiuti. Genova sta rispondendo con fermezza all’emergenza abbandono di rifiuti, con un’ondata di multe e indagini che mira a contrastare un fenomeno in crescita. A febbraio, nove sanzioni sono state già comminate, mentre una cinquantina di casi sono al vaglio delle autorità, grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dislocate tra Albaro, Molassana e Nervi. L’obiettivo è proteggere il decoro urbano e contenere i costi per la gestione dei rifiuti che gravano sulla Tari. Le Indagini e l’Efficacia della Tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su polizia locale

Polizia Locale: multe in aumento (+5,5%), netto calo delle denunce (-25%). Decuplicate le guide senza patente

Abbandona rifiuti in strada, 'sporcaccione' beccato dalla polizia locale: "Ora si ricorderà la domenica"

La polizia locale di Lucera ha nuovamente individuato un individuo intento ad abbandonare rifiuti in strada.

Ultime notizie su polizia locale

genova polizia locale inflessibileCOMUNE DI GENOVA * : «IL FUNZIONARIO DELLA POLIZIA LOCALE FUORI SERVIZIO BLOCCA IL LADRO, IL PORTAFOGLIO RESTITUITO ALLA DONNA»Genova, 2 feb. – Nella tarda mattinata di venerdì 30 gennaio, in via Dondero a Sampierdarena, un funzionario della Polizia Locale fuori servizio è intervenuto ... agenziagiornalisticaopinione.it

Genova vicina all'addio al taser per la polizia localeIl Comune di Genova è vicino all'addio del progetto di sperimentazione del taser in uso alla polizia locale. Lo conferma l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi in Consiglio comunale ... ansa.it