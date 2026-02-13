Genova | Polizia Locale inflessibile multe e indagini per chi abbandona rifiuti anche sospensione patente

Genova, la Polizia Locale ha multato ieri oltre 20 persone e avviato diverse indagini contro chi abbandona rifiuti in strada, spesso lasciando sacchi e ingombranti vicino ai cassonetti. La decisione è stata presa dopo numerosi segnalazioni dei cittadini e l’aumento di discariche abusive nei quartieri periferici, con alcuni casi di rifiuti abbandonati anche nelle ore notturne. In alcuni casi, sono state sospese anche le patenti di chi è stato sorpreso più volte a gettare immondizia in modo illecito.

Genova, la Polizia Locale al Contrattacco: Niente Tolleranza per Chi Abbandona i Rifiuti. Genova sta rispondendo con fermezza all'emergenza abbandono di rifiuti, con un'ondata di multe e indagini che mira a contrastare un fenomeno in crescita. A febbraio, nove sanzioni sono state già comminate, mentre una cinquantina di casi sono al vaglio delle autorità, grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dislocate tra Albaro, Molassana e Nervi. L'obiettivo è proteggere il decoro urbano e contenere i costi per la gestione dei rifiuti che gravano sulla Tari. Le Indagini e l'Efficacia della Tecnologia.