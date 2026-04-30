CioccolaTò 2027 | le date il primo paese ospite gli appuntamenti e una regola per chi espone
Torino ospiterà nuovamente CioccolaTò dal 10 al 14 febbraio 2027, attirando visitatori e appassionati di cioccolato. L’evento, che nel 2026 ha contato circa 200mila presenze, vedrà come primo paese ospite una nazione europea specializzata nella produzione di cioccolato. Tra gli appuntamenti previsti ci sono degustazioni, laboratori e iniziative dedicate ai produttori, con una regola che riguarda gli espositori per garantire la qualità dell’offerta.
Torino torna capitale del cioccolato da mercoledì 10 a domenica 14 febbraio 2027 grazie a CioccolaTò, la manifestazione che nel 2026 ha registrato 200mila presenze. Sta per arrivare una nuova edizione sempre più internazionale. Confermato l’evento in Piazza Vittorio Veneto e il legame con San.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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