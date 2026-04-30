CioccolaTò 2027 | le date il primo paese ospite gli appuntamenti e una regola per chi espone

Torino ospiterà nuovamente CioccolaTò dal 10 al 14 febbraio 2027, attirando visitatori e appassionati di cioccolato. L’evento, che nel 2026 ha contato circa 200mila presenze, vedrà come primo paese ospite una nazione europea specializzata nella produzione di cioccolato. Tra gli appuntamenti previsti ci sono degustazioni, laboratori e iniziative dedicate ai produttori, con una regola che riguarda gli espositori per garantire la qualità dell’offerta.