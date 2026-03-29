Sui pedali con l' Ardita il cioccolato a Montevarchi e poi teatro ed escursioni | gli appuntamenti

Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, nell’area aretina si svolgono diversi eventi. Tra questi, ci sono uscite in bicicletta con l’Ardita, iniziative legate al cioccolato a Montevarchi, rappresentazioni teatrali e escursioni all’aperto. Per segnalare ulteriori appuntamenti o manifestazioni, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Ecco gli eventi di oggi, domenica 29 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Benedizione delle scuderie e colazione di Pasqua a Sant'Andrea. Arezzo - Al circolo culturale Aurora, in scena “Lasciate nel vento” una performance interattiva diretta da Barbara Petrucci che prevede tre repliche con la partecipazione di 12 spettatori per replica. Le repliche sono previste alle 17, alle 18 e alle 19. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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