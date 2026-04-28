Moscerine Film Festival | il cinema dei giovanissimi

Si svolge la quinta edizione del Moscerine Film Festival, l’unico evento cinematografico in Italia dedicato ai bambini e bambine di età compresa tra zero e dodici anni. La manifestazione si tiene ogni anno e si rivolge a un pubblico giovane, presentando film e cortometraggi pensati appositamente per questa fascia di età. La kermesse si svolge in diverse location e prevede proiezioni, laboratori e momenti di confronto.

Cosa: Quinta edizione del Moscerine Film Festival, il primo e unico festival cinematografico dedicato ai bambini e bambine 0-12 anni. Dove e Quando: A Roma, dal 4 al 10 maggio 2026, presso il Cinema Broadway, il Nuovo Cinema Aquila e Largo Venue. Perché: Per scoprire il mondo attraverso la lente creativa dei giovanissimi, in un evento ricco di cortometraggi originali, iniziative inclusive e focus sull’educazione all’immagine. Roma torna a essere la capitale della settima arte, ma questa volta attraverso una prospettiva del tutto inedita e straordinariamente pura: quella dei bambini. L’industria cinematografica, spesso dominata dalle logiche dei grandi studios e dalle dinamiche degli adulti, trova un necessario momento di respiro e innovazione grazie a un evento unico nel suo genere.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Moscerine Film Festival: il cinema dei giovanissimi Notizie correlate ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di... Conca Film Festival: quattro giorni di cinema, inclusione e rigenerazione dei territoriPrende il via il Conca Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Bref International Short Film Festival porta ad Aosta 76 cortometraggi da 34 paesi, dal 22 al 26 aprile 2026 - Nos Alpes; Torna a Aosta Bref, il festival del cortometraggio | Programma 2026; focus - Bref Film Festival - Bref: il cinema resistente di tutto il mondo è arrivato ad Aosta; Tutti i premi del Bref Film Festival 2026. Moscerine Film Festival, a Roma festival cinema con registi under 12Roma, 28 apr. (askanews) – La settimana dal 4 al 10 maggio sarà all’insegna ... msn.com A Roma Moscerine, primo Festival tutto costruito da under 12Roma, 26 mag. (askanews) – Un festival di cinema interamente costruito e dedicato agli under 12. Un evento davvero unico a Roma: è il Moscerine Film Festival che si svolge dal 27 al 29 maggio al Nuovo ... affaritaliani.it Un invito speciale… direttamente dai nostri presentatori Ci vediamo il 28 aprile alle ore 10:00 in Campidoglio I protagonisti della V edizione del Moscerine Film Festival vi aspettano per la conferenza stampa ufficiale Sarà il primo momento per sco - facebook.com facebook