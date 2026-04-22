Il diavolo veste Prada torna al cinema le scene girate a Milano | i set in città che potresti vedere durante il film dal Quadrilatero alla Fashion Week

Il film Il diavolo veste Prada torna al cinema, con alcune scene girate a Milano. Le riprese si sono svolte in diverse zone della città, tra cui il Quadrilatero e durante la Fashion Week. La produzione ha coinvolto diversi luoghi noti, offrendo uno scorcio della vita milanese attraverso le immagini sul grande schermo. La pellicola riprende temi legati alla moda e alla vita in città, arricchendosi di dettagli ambientati nel capoluogo lombardo.

Il ritorno de Il diavolo veste Prada sul grande schermo riporta l’attenzione su una delle saghe più iconiche legate al mondo della moda: il film, diretto da David Frankel e con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway, arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026, portando sullo schermo una Milano più glamour che mai, pronta a essere riconosciuta scena dopo scena dagli spettatori più attenti. Ma quali sono le zone della città che potranno essere riviste e riconosciute sul grande schermo? Il Diavolo veste Prada 2: Milano protagonista tra moda e cinema. Le riprese de Il diavolo veste Prada 2 si sono svolte a Milano dal 6 al 18 ottobre 2025, inserendosi perfettamente nel calendario della moda internazionale.🔗 Leggi su Funweek.it IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano Notizie correlate Il diavolo veste Prada 2: il secchiello per i popcorn dedicato al film è il più fashion che si sia mai vistoL’attesa per Il Diavolo Veste Prada 2 non passa solo dal grande schermo, ma anche dal merchandising più inatteso. Leggi anche: Al cinema dal 29 aprile “Il Diavolo veste Prada 2” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; Milano si veste Prada: arriva il pop-up de Il Diavolo veste Prada 2; Il Diavolo veste Prada 2: ciak in Rinascente con un maxi takeover; Il Diavolo veste Prada a Milano: l'ufficio di Miranda Priestly apre alla Rinascente del Duomo. Il diavolo veste Prada torna al cinema, le scene girate a Milano: i set in città che potresti vedere durante il film (dal Quadrilatero alla Fashion Week)Il Diavolo veste Prada torna al cinema il 29 aprile 2026: Milano protagonista. Ecco le location che potrai riconoscere sul grande schermo. funweek.it Il Diavolo Veste Prada 2, tra premiere globale e experience a Milano: il ritorno del fashion cultIl Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema: anteprima mondiale in streaming su Disney+ e experience immersiva alla Rinascente Milano durante la Design Week. diregiovani.it DESENZANO DEL GARDA - La Garda Fashion Week torna il 25 aprile 2026 al Sestino Fronte Lago (via Agello): dinner show alle 20.00 e programma con musica e spettacoli fino alle 03.00. In passerella le collezioni di Dama Pois, Monica Effe, Loredana Cons - facebook.com facebook