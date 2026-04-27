Al cinema in settimana | arriva Il diavolo veste Prada 2

Nelle sale italiane dal 29 aprile, arriva il sequel di un film di successo che ha rivoluzionato il genere della commedia fashion. La pellicola prosegue le vicende dei personaggi principali, portando sul grande schermo nuove situazioni e sviluppi narrativi. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente, e il film sarà disponibile nelle sale di tutta Italia. La produzione segue l’onda di consenso ottenuta dal primo capitolo, consolidando il proprio ruolo nel panorama cinematografico.

Arriva al cinema “Il diavolo veste Prada 2”. Il film, che approda nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 29 aprile, è il sequel del capolavoro che ha ridefinito la commedia fashion. Diretto da David Frankel, nel cast annovera Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt, Kenneth Branagh e Lady Gaga. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “The Drama”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Lee Cronin – La mummia”, “Alla festa della Rivoluzione”, “Benvenuti in campagna”, “Cena di classe”, “Finché Morte Non Ci Separi 2”, “Keeper” e “The Long Walk” Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.🔗 Leggi su Bergamonews.it Un'icona globale. Acquista i biglietti per Il Diavolo Veste Prada 2, solo al cinema dal 29 Aprile. Notizie correlate Leggi anche: Al cinema dal 29 aprile “Il Diavolo veste Prada 2” Giornalismo virtuale e reale. Torna al cinema “Il diavolo veste Prada 2”A 20 anni da “Il diavolo veste Prada” in arrivo al cinema dal 29 aprile il secondo capitolo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al cinema in settimana: arriva Il diavolo veste Prada 2; Il Cinemaniaco. Il diavolo veste Prada 2 -Tutti i film al cinema; Sydney Sweeney non realizzerà mai il sogno dei fan: la scelta per il film più atteso del 2026; Il Diavolo Veste Prada 2, a una settimana dall'uscita del sequel ecco i pronostici degli incassi al botteghino. Al cinema in settimana: arriva Il diavolo veste Prada 2Arriva al cinema Il diavolo veste Prada 2. Il film, che approda nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 29 aprile, è il sequel del capolavoro che ha ridefinito la commedia fashion. Diretto da ... bergamonews.it IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 di David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci Mercoledì 29/4, ore 18.30 (ita) -21.00 (vos ita) - Prezzo Ridotto € 6.00 Giovedì 30/4, ore 18.30 - 21.00 : ticket.cinebot.it/astra3 - facebook.com facebook Alla première londinese de Il diavolo veste Prada 2, una superba Meryl Streep sul tappeto rosso ha sfoggiato una clutch che omaggia il mitico Book di Runway x.com