Cinema Solaris | un mese di grandi registi e opere d’autore

Dal 4 al 15 maggio, il cinema Solaris di Pesaro ospita una rassegna dedicata a grandi registi e opere d’autore. Durante questo periodo, vengono proiettati film scelti per mettere in risalto temi sociali, con il coinvolgimento di associazioni come Anpi e Auser. La programmazione include diverse pellicole che spaziano tra vari generi e stili, offrendo al pubblico un'occasione di approfondimento e riflessione attraverso il cinema.

?? Cosa sapere Il cinema Solaris di Pesaro propone un ciclo cinematografico dal 4 al 15 maggio. La rassegna coinvolge registi e associazioni come Anpi e Auser su temi sociali. Il Solaris di via Turati a Pesaro propone un ciclo cinematografico di un mese che, a partire da lunedì 4 maggio alle ore 21, porterà in sala grandi registi e opere d'autore sotto la guida di Silvia Ortolani. La programmazione estiva del cinema di via Turati si apre con una serata speciale dedicata a Malavia, dove la regista .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema Solaris: un mese di grandi registi e opere d’autore Civilization Revealed 89: The Hidden Power of Your Hair | More Shocking Than You Think Notizie correlate Grandi registi al Solaris, un mese da vedereAprile si preannuncia come un mese ricco di appuntamenti imperdibili al Cinema Solaris, che si conferma ancora una volta un punto di riferimento per... Leggi anche: Film d’autore e registi al Solaris Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Film d’autore e registi al Solaris; La grande bellezza del cinema. Quattro giorni da Oscar con il regista Paolo Sorrentino; La rassegna Torna il cinema delle scrittrici; Film d’autore e registi al Solaris. Film d’autore e registi al SolarisDa Giuda, alla resistenza, alla tragedia di Cantiano: i protagonisti raccontano ... msn.com Grandi registi al Solaris, un mese da vedereAprile si preannuncia come un mese ricco di appuntamenti imperdibili al Cinema Solaris, che si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi ama vivere il cinema non solo come ... ilrestodelcarlino.it Domani al Cinema Solaris vi aspettano due appuntamenti imperdibili. In Sala A, alle ore 20:45, film evento con Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, presentato alla 40ª Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Ve - facebook.com facebook