Cinema network di sale europee | Bruxelles stanzia più di 17,4 milioni

L’Unione europea ha destinato oltre 17 milioni di euro a un nuovo programma chiamato “Networks of European Cinemas”, finanziato dal fondo Creative Europe – MEDIA. L’obiettivo è sostenere il settore cinematografico attraverso il rafforzamento delle reti di sale cinematografiche presenti in diversi paesi europei. La misura mira a favorire la collaborazione tra sale cinematografiche e a promuovere la distribuzione di film europei.

L’ Unione europea rafforza il proprio impegno per il settore audiovisivo lanciando il bando “Networks of European Cinemas”, finanziato da Creative Europe – MEDIA con 17.467.470 euro. L’iniziativa si inserisce nella strategia europea per promuovere la diversità culturale e linguistica e rafforzare la competitività dell’industria audiovisiva, sostenendo la distribuzione e la fruizione di opere europee, sia nazionali che internazionali. Il bando mira a s ostenere reti di esercenti cinematografici europei con ampia copertura geografica, capaci di programmare film europei non nazionali. L’obiettivo è duplice: aumentare la circolazione delle opere e rafforzare le sale come spazi culturali centrali, anche in contesto digitale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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