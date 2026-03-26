Ricerca programmi di dottorato MSCA | Bruxelles stanzia 617 milioni di euro

La Commissione europea ha pubblicato i risultati del bando 2025 dedicato alle Reti di dottorato delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un finanziamento totale di 617,18 milioni di euro. Questa iniziativa mira a sostenere programmi di dottorato in vari settori di ricerca, coinvolgendo diverse istituzioni europee. La ripartizione dei fondi si rivolge a progetti che favoriscono la collaborazione internazionale e l’innovazione nel campo accademico.

La Commissione europea ha annunciato i risultati del bando 2025 per le Reti di dottorato delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un budget complessivo di 617,18 milioni di euro. Il finanziamento sosterrà 141 programmi di dottorato, formando circa 2.115 dottorandi e dotandoli delle competenze necessarie per una carriera di successo sia nel mondo accademico che al di fuori di esso. Il bando ha suscitato grande interesse nella comunità di ricerca, con 1.616 candidature presentate da organizzazioni di tutta Europa e oltre. Nell’ambito dell’impegno della Commissione a favorire il collegamento tra il mondo accademico e l’industria, sono stati inoltre introdotti incentivi per promuovere due tipi specifici di dottorati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Innovazione sostenibile delle città: Bruxelles stanzia 60 milioni di euro

Il Mimit stanzia 731 milioni di euro per la ricerca industriale(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative...

Una selezione di notizie su Ricerca programmi di dottorato MSCA...

Temi più discussi: Corsi di Dottorato di Ricerca DEM; MSCA Doctoral Networks 2025: risultati - APRE; Innovazione e imprenditorialità: due progetti del Politecnico entrano nel programma internazionale Conception X; Il dottorato di ricerca in Musica, scienze cognitive e nuove tecnologie: opportunità e prospettive.

GSSI L’Aquila: bando dottorati 2026 con 38 borse di studioIl Gran Sasso Science Institute (GSSI) ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso al 42° ciclo del dottorato di ricerca. laquilablog.it

Gran Sasso Science Institute, 38 borse per il dottorato 2026Il Gran Sasso Science Institute ha pubblicato il bando per l'accesso al 42/o ciclo del dottorato di ricerca. (ANSA) ... ansa.it

La ricerca scientifica che si fa scuola. Si è tenuta a Matera la 'Case Conference' di SuperScienceMe, il progetto che per un intero anno ha visto studenti e ricercatori lavorare fianco a fianco x.com

La ricerca dell'Università britannica di Warwick mdst.it/47olfnO - facebook.com facebook