Il Comune ha annunciato l'acquisizione del Cinema teatro Fellini, suscitando reazioni da parte dell'opposizione. Il sindaco ha risposto alle critiche, spiegando le motivazioni dell'operazione e sottolineando la volontà di preservare l'edificio. La decisione è stata definita come una mossa strategica e lungimirante dall'amministrazione comunale. La discussione pubblica si è concentrata sulle implicazioni e sui possibili sviluppi futuri legati alla gestione del teatro.

Cinema teatro Fellini, il sindaco Mattia Ferretti interviene pubblicamente per rispondere in modo puntuale e articolato alle osservazioni e alle critiche sollevate dai gruppi di opposizione in merito all’acquisizione del Cinema teatro Fellini da parte dell’amministrazione comunale. "L’acquisto del Fellini si inserisce all’interno di un più ampio e strutturato progetto culturale di valorizzazione delle risorse cittadine. Non si tratta di un’operazione isolata o estemporanea, ma di una scelta strategica e lungimirante che punta a restituire centralità a uno spazio simbolico e profondamente significativo per la nostra comunità", ha dichiarato il primo cittadino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinema Fellini acquisito dal Comune: "Scelta strategica e lungimirante"

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