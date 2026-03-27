Dopo più di 25 anni, un capannone costruito senza autorizzazione a Borgo Vodic è stato ufficialmente acquisito dal Comune di Sabaudia. La vicenda, iniziata oltre due decenni fa, si è conclusa con l'atto di proprietà da parte dell'amministrazione comunale, che ha portato a una definitiva presa in carico del bene.

Una storia lunga un quarto di secolo quella di un capannone abusivo di Borgo Vodic che dopo oltre 25 anni è stato definitivamente acquisito al patrimonio del Comune di Sabaudia. A seguito dello sgombero dei locali, l’Ente ha inoltre avviato la procedura per ottenere dalla proprietà il pagamento delle indennità maturate dal 2009 al 31 ottobre 2025, per un importo di circa 733mila euro. A ricostruire i fatti, iniziati nel 1999, è stata la stessa amministrazione comunale. E’ stata infatti in quella data che il Servizio antiabusivismo e la polizia locale di Sabaudia hanno accertato la presenza di un capannone abusivo destinato ad attività commerciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Capannone abusivo, una storia lunga più di 25 anni: ora è stato acquisito dal Comune

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