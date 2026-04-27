Cinema Fellini è scontro | Retromarcia del Comune

A Rozzano, il cinema teatro Fellini è al centro di una disputa tra le forze di opposizione e l’amministrazione comunale. Le opposizioni del centrosinistra, rappresentate da diversi partiti, hanno reagito alla decisione di trasferire la proprietà del cinema da una società municipalizzata al Comune stesso. La vicenda riguarda da tempo le modalità di gestione e le recenti vicende di vendita e alienazioni legate alla struttura.

ROZZANO Il cinema teatro Fellini e la storia infinita tra vendite e alienazioni fallite. Le forze di opposizione del centrosinistra rozzanese (Pd, M5S, Avs e Lista "Rozzano per Missi sindaco") insorgono per la vendita del Fellini che passa di proprietà da Ama, municipalizzata del Comune al Comune. Il Teatro Fellini è stato per anni un simbolo culturale e identitario per la città e nel recente passato ha anche rischiato di essere venduto a privati che avrebbero trasformato l’edificio in residenziale. "Oggi, purtroppo, rappresenta l’ennesimo esempio di una gestione amministrativa confusa, inefficiente e priva di visione. L’attuale Amministrazione ha prima rifiutato opportunità concrete di riqualificazione - come il bando periferie che avrebbe consentito di intervenire sull’area - e oggi si trova costretta a tornare sui propri passi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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