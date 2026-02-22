Una panchina bianca in dono alla comunità scolastica | Segno del riscatto di donne e uomini liberi

Il Lions Club e il Leo Club di Fasano hanno donato una panchina bianca al plesso “G. Pascoli” dell’Ic “Giovanni XXIII – Pascoli” per promuovere il rispetto e la libertà. La consegna avviene venerdì 27 febbraio alle 9,30, nel cortile della scuola, come gesto simbolico di riscatto e solidarietà. La panchina rappresenta un messaggio di speranza e inclusione per studenti e insegnanti. È prevista la partecipazione di rappresentanti delle associazioni e della comunità locale.

Sarà istallata venerdì 27 febbraio alle ore 9,30 nel plesso "G. Pascoli" dell'Ic "Giovanni XXIII – Pascoli" di Fasano. Donata alla comunità scolastica dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano FASANO - Venerdì 27 febbraio alle ore 9,30 nel plesso "G. Pascoli" dell'Ic "Giovanni XXIII – Pascoli" di Fasano sarà istallata una panchina bianca donata alla comunità scolastica dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano. Alla cerimonia di consegna interverranno per un saluto Maria Blonda, dirigente scolastica dell'Ic "Giovanni XXIII – Pascoli" di Fasano, e Francesco Zaccaria, sindaco della città di Fasano.

Open day alla media Zangheri, l’associazione Genitori rilancia: nuovi progetti e sostegno alla comunità scolasticaL’Open day alla scuola media Zangheri, organizzato dall’associazione Genitori, ha rappresentato un’occasione per conoscere meglio gli spazi, le attività e l’organizzazione della scuola in vista delle iscrizioni per il 202627.

Il dono degli studenti ai carabinieri: una panchina modulare simbolo di legalità e dialogoGli studenti di Galatone hanno deciso di fare un gesto simbolico per rafforzare il rapporto con le forze dell’ordine.

