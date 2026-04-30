Cina primo Paese al mondo per brevetti IA economia digitale in forte espansione

La Cina ha superato gli altri Paesi nel numero di brevetti relativi all'intelligenza artificiale, consolidando la sua posizione come leader nel settore dell'economia digitale. La crescita di queste domande di brevetto si accompagna a un'espansione rapida delle attività nel settore digitale, che coinvolge aziende e centri di ricerca. La regione di Fuzhou è tra le aree che contribuiscono a questo sviluppo, segnando un aumento costante delle richieste di protezione brevettuale.

FUZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina è diventata il Paese con il maggior numero di brevetti sull’intelligenza artificiale (IA) al mondo, con una quota pari al 60% del totale globale, secondo il Rapporto sullo sviluppo della Cina digitale (2025) pubblicato dall’Amministrazione nazionale dei dati. Pubblicato ieri durante il forum principale della nona edizione del Digital China Summit, nella provincia orientale cinese del Fujian, il rapporto mostra che il valore aggiunto delle industrie centrali dell’economia digitale rappresenta attualmente oltre il 10,5% del PIL cinese. Il settore centrale dell’IA ha superato i 1.200 miliardi di yuan (circa 174,9 miliardi di dollari) in termini di dimensioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cina, nuovo piano e-commerce: l’offensiva digitale verso il mondoIl governo di Pechino ha stabilito nuove linee guida per potenziare l’e-commerce di alta qualità. Leggi anche: Social, like, IA e tanto altro: Matteo Lazzari spiega il mondo digitale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cina primo Paese al mondo per brevetti IA, economia digitale in forte espansione; C'è una gara che la Cina ha già vinto: quella per il primato nella ricerca scientifica; Tumori, in 10 anni studi clinici dimezzati in Europa e ridotti di un terzo negli Usa. Cina più attrattiva; Made in Ethiopia, by China. Cina primo Paese al mondo per brevetti IA, economia digitale in forte espansioneFUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è diventata il Paese con il maggior numero di brevetti sull’intelligenza artificiale (IA) al ... iltempo.it Cina, la capacità nucleare installata supera i 120 milioni di chilowattPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità totale installata di energia nucleare della Cina ha superato i 120 milioni di chilowatt entro ... iltempo.it Radio Cina Internazionale. . Insieme lungo la via verde, verso un futuro verde condiviso Quasi 4 miliardi di kilowatt: questa è la capacità installata totale della Cina per la produzione di energia elettrica alla fine del primo trimestre di quest’anno che si colloca st - facebook.com facebook La #Cina apre il primo trimestre 2026 con una crescita del #PIL del 5%, oltre le previsioni di diversi osservatori internazionali. Scopri tutti i dettagli nell'infografica x.com