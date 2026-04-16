Social like IA e tanto altro | Matteo Lazzari spiega il mondo digitale

Matteo Lazzari, giovane imprenditore originario di Lecce, si presenta come formatore nel settore digitale, affrontando temi come social media, intelligenza artificiale e altro ancora. In un’intervista spiega che, nonostante spesso si dica che in Italia sia difficile fare carriera, lui non condivide questa idea. La sua attività si rivolge a chi desidera approfondire le competenze nel mondo digitale e sfruttare le opportunità offerte da queste tecnologie.

“In Italia è impossibile fare carriera è una frase che si sente spesso. Io non la penso così". Matteo Lazzari, giovane imprenditore, leccese di origine, si presenta al mercato come un formatore per il mondo digitale. Che oggi rappresenta un vero e proprio volano per tantissimi ragazzi che approcciano al mondo del lavoro. Partito da Lecce e cresciuto professionalmente in un contesto altamente competitivo, Matteo ha costruito negli anni un percorso fondato su una logica molto chiara. "Il mercato non paga chi parla bene del digitale, ma chi produce risultati reali e diventa davvero utile per aziende, brand e professionisti", racconta. “Sono partito con zero credibilità, come tutti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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